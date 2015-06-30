За время игр Дом Болельщиков "Баку – 2015" посетили более 10 тыс. гостей

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Дом Болельщиков "Баку – 2015", открытый на период проведения первых Европейских игр, завершил свою работу. Как сообщили Report в пресс-службе Российского информационно-ку льтурного центра (РИКЦ), за 17 дней в нем побывало более 10 тыс. гостей, представляющих десятки стран.

Каждый вечер сюда приходили российские и азербайджанские спортсмены, ветераны спорта для чествования победителей. В Доме болельщиков также побывали представители министерств и ведомств, Национального Олимпийского Комитета, научных и образовательных учреждений.

При этом основная часть экспозиции Дома Болельщиков "Баку – 2015" останется в РИКЦ как минимум до конца года. На смену экспонатам из российских музеев сюда придут экспонаты из личных архивов азербайджанских олимпийцев и участников международных игр.