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    За время игр Дом Болельщиков "Баку – 2015" посетили более 10 тыс. гостей

    Дом Болельщиков Баку – 2015 завершил свою работу

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Дом Болельщиков "Баку – 2015", открытый на период проведения первых Европейских игр, завершил свою работу. Как сообщили Report в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), за 17 дней в нем побывало более 10 тыс. гостей, представляющих десятки стран. 

    Каждый вечер сюда приходили российские и азербайджанские спортсмены, ветераны спорта для чествования победителей. В Доме болельщиков также побывали представители министерств и ведомств, Национального Олимпийского Комитета, научных и образовательных учреждений.

    При этом основная часть экспозиции Дома Болельщиков "Баку – 2015" останется в РИКЦ как минимум до конца года. На смену экспонатам из российских музеев сюда придут экспонаты из личных архивов азербайджанских олимпийцев и участников международных игр. 

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