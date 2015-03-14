Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ До начала I Европейских игр "Баку 2015" осталось 90 дней. Report напоминает, что открытие игр состоится 12 июня на Национальном стадионе.

В программу I Европейских игр, которые пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня, входят соревнования по 20 видам спорта. В течение 17 дней более 6 тысяч спортсменов из 49 стран приедут в Азербайджан и будут вести борьбу за первенство. Соревнования пройдут в Баку и Мингячевире.

Отметим, что решение о проведении в Баку I Европейских игр было принято 8 декабря 2012 года на заседании 41-й Генеральной ассамблеи Европейского Олимпийского комитета, которое прошло в Риме. Принято решение о проведении Европейских игр каждые четыре года и следующие игры пройдут в 2019 году.