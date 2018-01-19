До конца года будет обнародовано, кто проведет III Европейские игры

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ До конца года планируется обнародовать, кто проведет III Европейские игры 2023 года.

Как сообщает Report, об этом на заседании Европейского олимпийского комитета (EOC) в новом составе заявил президент организации Янез Коциянчич. Словенский функционер сообщил, что объявление тендера планируется на май в сербской столице Белграде, а обнародование страны-организатора – 9-11 ноября на заседании Генассамблеи Исполнительного комитета EOC в испанской Марбелье.

По его словам, переговоры ведутся с несколькими странами: "Мы хотим, что организатор был из Западной Европы. В 50 европейских странах имеются Национальные олимпийские комитеты. Некоторые из них богаты, некоторые бедны. Нужно соблюсти баланс. Настало время запада. Мы ведем переговоры с рядом европейских стран, чтобы они были готовы к организации".

Вместе с тем он признал, что сейчас трудно найти организатора для Евроигр: "Вы знаете, что сейчас творится не только с Европейскими играми, но и с Олимпийскими. Нужно узнавать мнение не только у НОК, но и у города, порой нужно проведение референдума. Мы решили следовать принципам в Олимпийской повестке 2020 года. Все будет иначе, чем в Баку и Минске. Мы будем адаптироваться под особенности города".

Отметим, что Спортивный форум Евросоюза в болгарской столице Софии 22-23 марта может сыграть ключевую роль в выборе организатора Евроигр. Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые состоятся в 2019 году в Минске.