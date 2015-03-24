​До I Европейских игр "Баку-2015" остается 80 дней

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ До начала I Европейских игр "Баку-2015" остается 80 дней.

Как сообщает Report, церемония открытия Европейских игр состоится на Бакинском олимпийском стадионе 12 июня.

Для участия в играх, которые продлятся до 28 июня, в Азербайджан приедут более 6000 спортсменов из 49-ти стран, которые будут бороться в 20-ти видах спорта. Соревнования пройдут в Баку и Мингячевире.

Отметим, что решение о проведении первых в истории Европейских игр было принято 8 декабря 2012 года во время прошедшей в Риме 41-й сессии Генассамблеи Европейского олимпийского комитета (ЕОК). Проведение Европейских игр планируется раз в 4 года. Очередные игры пройдут в 2019 году.