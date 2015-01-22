Накануне I Европейских игр 2100 водителей пройдут специальные тренинги

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Накануне первых Европейских игр в Баку более 2 тысяч водителей пройдут специальные тренинги. Как сообщили Report в Операционном комитете "Baku-2015", во время игр для перевозок спортсменов, официальных лиц и членов национальных делегаций будут использоваться новые автобусы, микроавтобусы и автомобили седан.

Комитет совместно с министерством транспорта и компанией Baku bus ведет работу по обеспечению обучения водителей с целью безопасного и рационального управления транспортными средствами.

2100 участников тренингов, включая 800 водителей автобусов, в ближайшие месяцы пройдут состоящий из трех ступеней обучающий курс, в который входят теоретические занятия, практическое знакомство с новыми транспортными средствами и спортивными объектами, а также маршрутами игр. В период игр, перед тем как выйти на маршруты, водители пройдут 15-дневный специальный тренинг.