Директор: Открытие первых Олимпийских Игр будет самым крупным шоу, проводимом в Азербайджане

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Церемонии открытия и закрытия первых Олимпийских Игр Баку-2015 будут грандиозными. За этими церемониями будет наблюдать весь мир. Мы приобретем большой опыт". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель продюсерского центра 5Currens Скотт Гивенс. Он отметил, что за последнее время компания участвовала в открытии 12 олимпийских и 5 игр континентального масштаба. Последними церемониями, организованными 5Currens в 2014 году, были церемонии Зимних Олимпийских Игр в Сочи.

Гивенс рассказал, что основной темой церемоний открытия и закрытия станут культура, обычаи и традиции азербайджанского народа. По его словам, будут выбраны 6000 местных исполнителей: "Они выступят перед 68-тысячной аудиторией и миллионной телеаудиторией. Без азербайджанской души церемония не может хорошо пройти. Поэтому нам нужно больше добровольцев. Мы хотим создать самое грандиозное шоу 2015 года".

Художественный директор церемонии открытия Димитрис Папаиоанну отметил, что выбор является очень простым. Для этого нужна всего лишь энергия людей. Художественный директор не забыл сделать обращение посредством СМИ: "Для каждого должно найтись свое место на открытии. Могут придти и те, кто обладает особыми умениями, и те, кто ими не обладает. Это может стать для вас незабываемым воспоминанием. Это будет самым крупным шоу, проводимом в Азербайджане".

Директор церемоний Баку-2015 Катерин Угву заявила, что работает с самыми известными представителями азербайджанского искусства: "Наша команда имеет большой опыт, который дает возможность ознакомиться с различными культурами".

Угву также добавила, что сценарии церемоний открытия и закрытия держатся в секрете: "Самые интересные и уникальные элементы открытия и закрытия Игр станут сюрпризом для зрителей. Мы хотим, чтобы ожидания людей росли с каждым днем. Уверена, что мы вас не разочаруем".

Исполнительный директор Фонда молодежи Фархад Гаджиев сказал: "Участие в Баку-2015 является большой честью и ответственностью для каждого представителя молодежи". По его словам, каждый гражданин по мере его возможностей должен участвовать в Олимпийских Играх: "Славная, образованная, любящая Родину молодежь должна демонстрировать нашу историю, культуру. Именно для этой цели нам нужно участие 6000 представителей молодежи. Это очень интересный и привлекательный процесс. Мы приглашаем каждого принять в нем участие".

Отметим, что сумма, которая будет израсходована на церемонии открытия и закрытия, еще не обнародована, так как бюджет еще полностью не уточнен.