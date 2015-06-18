​Четыре азербайджанских спортсмена будут бороться за бронзовую медаль

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Четыре азербайджанских спортсмена по вольной борьбе в рамках первых Европейских игр будут бороться за бронзовую медаль.

Как сообщает Report, это Гаджи Алиев (61 кг), Руслан Дибиргаджиев (70 кг), Нурмухаммед Гаджиев (86 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг).

В 1/8 финала Гаджи Алиев одержал победу над армянским спортсменом Володей Франгульяном (7:0), а в 1/4 победил Миколу Болотнюка из Словакии со счетом 10:0.

На пути к финалу наш борец проиграл представителю России Александру Богомоеву (2:5). В бою за бронзовую медаль он встретится с турецким борцом Муниром Реджепом Акташем.

Для завоевания бронзовой медали Р.Дибиргаджиев должен одержать победу над грузином Давитом Тлашадзе.

После поражения на встрече с Магомедмурадом Гаджиевым из Польши со счетом 2:7, на утешительной встрече с Мирославом Кировым из Болгарии он одержал победу (4:1).

На второй утешительной встрече нашему борцу удалось одержать победу над венгерским спортсменом Зсомбором Гульясом со счетом 4:3.

Обыграв болгарина Георгия Средкова со счетом 14:2, другой азербайджанский борец Нурмухаммед Гаджиев в 1/4 финала с тем же счетом проиграл российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву.

Обыгравший на утешительной встрече в весовой категории 86 кг представителя Италии Тюдора Василиа Зузу, в борьбе за бронзу Н.Гаджиев встретится с поляком Радославом Марцинкевичем.

Борца Джамаледдина Магомедова ждала та же участь. Азербайджанский борец, одержавший победу на встрече с Жонасом Рудавиджиусом в 1/8 финала со счетом 10:0, обыграл турецкого спортсмена Таха Акгюля (5:2).

На утешительной встрече с поляком Робертом Бараном он выиграл со счетом 11:0. В поединке за бронзовую медаль Д.Магомедов встретится с Сосланом Гаглоевым из Словакии.