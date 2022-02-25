О нас
Аудио новости

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе перенесут из России

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе перенесут из России Чемпионат Европы 2022 года по пулевой и стендовой и стрельбе перенесут из России в другую страну.
Европейские игры
25 февраля 2022 г. 10:11
Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе перенесут из России

Чемпионат Европы 2022 года по пулевой и стендовой и стрельбе перенесут из России в другую страну.

Как передает Report, об этом сообщил президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин. Турнир должен был пройти в Москве с 15 по 30 августа.

"Меня сильно беспокоит текущая ситуация. Я так понимаю, что не все спортсмены смогут приехать на чемпионат Европы. Я глубоко сожалею! ISSF и ESC (Европейская конфедерация стрелкового спорта) не имеют права проводить соревнования в неравных условиях и ограничивать возможности спортсменов в получении квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Уверен, мы найдем решение и проведем чемпионат в другом месте",— приводятся слова Лисина на официальной странице ISSF в Facebook.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке European championship in rifle and shotgun shooting to be moved from Russia

Другие новости из категории

В Дохе награждены лучшие спортсмены II Европейских игр
ФотоВ Дохе награждены лучшие спортсмены II Европейских игр
18 октября 2019 г. 11:58
Победительница двух Европейских игр: Этот проект должен продолжаться
ФотоПобедительница двух Европейских игр: Этот проект должен продолжаться
5 июля 2019 г. 09:48
Установлена сумма вознаграждения для спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на II Евроиграх
Установлена сумма вознаграждения для спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на II Евроиграх
4 июля 2019 г. 19:08
Президент МОК оценил организацию II Европейских игр - ЭКСКЛЮЗИВ
Президент МОК оценил организацию II Европейских игр - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2019 г. 15:52
Представлявшие Азербайджан на Европейских играх каратисты и акробаты вернулись на родину
Представлявшие Азербайджан на Европейских играх каратисты и акробаты вернулись на родину
2 июля 2019 г. 02:41
В преддверии юбилея - стремящийся к аграрному туризму Минск советского стиля - РЕПОРТАЖ
ФотоВ преддверии юбилея - стремящийся к аграрному туризму Минск советского стиля - РЕПОРТАЖ
1 июля 2019 г. 11:14
В Минске завершилась церемония закрытия II Европейских игр - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
ФотоВ Минске завершилась церемония закрытия II Европейских игр - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
1 июля 2019 г. 01:27
Азербайджан завершил II Евроигры с 28 медалями
ФотоАзербайджан завершил II Евроигры с 28 медалями
30 июня 2019 г. 19:58
Рафаэль Агаев и Фирдовси Фарзалиев завоевали “серебро” Евроигр - ОБНОВЛЕНО - 3
ФотоРафаэль Агаев и Фирдовси Фарзалиев завоевали “серебро” Евроигр - ОБНОВЛЕНО - 3
30 июня 2019 г. 19:20
Азербайджанский боксер завоевал для Грузии “серебро” на Евроиграх
Азербайджанский боксер завоевал для Грузии “серебро” на Евроиграх
30 июня 2019 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi