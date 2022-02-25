Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе перенесут из России

Чемпионат Европы 2022 года по пулевой и стендовой и стрельбе перенесут из России в другую страну.

Чемпионат Европы 2022 года по пулевой и стендовой и стрельбе перенесут из России в другую страну.

Как передает Report, об этом сообщил президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимир Лисин. Турнир должен был пройти в Москве с 15 по 30 августа.

"Меня сильно беспокоит текущая ситуация. Я так понимаю, что не все спортсмены смогут приехать на чемпионат Европы. Я глубоко сожалею! ISSF и ESC (Европейская конфедерация стрелкового спорта) не имеют права проводить соревнования в неравных условиях и ограничивать возможности спортсменов в получении квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Уверен, мы найдем решение и проведем чемпионат в другом месте",— приводятся слова Лисина на официальной странице ISSF в Facebook.