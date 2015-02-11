Имена российских самбистов, которые примут участие в первых Европейских играх, будут определены в марте

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В марте будут определены российские самбисты, которые примут участие в первых Европейских играх в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на rsport.ru, об этом заявил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

По его словам, победители чемпионата России, который пройдет 7-10 марта в Санкт-Петербурге, завоюют право участвовать в первых Европейских играх. Кроме того, на этом же соревновании станут известны имена спортсменов, которые примут участие на чемпионате мира в Касабланке (Марокко).

С.Елисеев добавил, что ведется серьезная подготовка к первым Европейским играм, и уже на сегодняшний день об участии в чемпионате России, заявили более 300 спортсменов.

Отметим, что первые Европейские игры пройдут 12-28 июня в Азербайджане.