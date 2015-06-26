Бронзовая медалистка "Баку-2015" по боксу: Буду стараться, чтобы на Олимпиаде в Рио поднялся флаг Азербайджана

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Буду стараться, чтобы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро поднялся флаг Азербайджана, который сделал для меня очень много". Как сообщает Report, об этом заявила журналистам азербайджанская спортсменка, завоевавшая сегодня бронзовую медаль I Европейских игр по боксу среди женщин в весе 60 кг Яна Алексеевна.

Она отметила, что сегодняшний бой за "бронзу" оказался тяжелым."Психологически и тактически мы строили бой по-разному. Я сделала все, что мне сказал тренер. Считаю, что для меня это большой шаг вперед - к Олимпийской медали".