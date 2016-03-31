​Британская компания получила международную премию за обеспечение безопасности во время Евроигр в Баку

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Британская компания RD Health & Safety (RDHS) выиграла Международную премию по безопасности за деятельность во время Европейских игр в Баку в 2015 году, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

Компания RDHS Management Consultants работала в партнерстве с другой британской компанией Harrier UK в сфере наблюдения за безопасностью Бакинского олимпийского стадиона, вмещающего 68 тыс. человек, на церемониях открытия и закрытия игр.

Премия будет вручена на гала-церемонии в Лондоне в мае этого года.

Напомним, первые Европейские игры проходили в столице Азербайджана с 12 по 28 июня с участием 6 тыс. атлетов из различных стран. Лидером медального зачета стала сборная России. Вторую позицию в общекомандном зачете заняла страна-хозяйка спортивных соревнований – Азербайджан.