Британская гимнастка: Участие на I Европейских играх - большой опыт для нас

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Участие на I Европейских играх - это большой опыт".

Как сообщает Report, об этом заявила спортсменка из Великобритании, принимающая участие в соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках I Европейских игр в Баку, Чарли Феллоус.

Она отметила, что это ее первый визит в Азербайджан: "Это очень прекрасная страна, жители гостеприимные и приветливые. Я на самом деле получаю удовольствие от пребывания в вашей стране".

По ее словам, соревнования организованы очень хорошо. "Я горда выступать здесь в составе команды Великобритании. Это большой опыт для нас. В соревновании участвуют достаточно сильные гимнастки. К примеру, из России и Германии. Надеемся взять золотую медаль", - заявила спортсменка.