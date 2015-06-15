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    Британская гимнастка: Участие на I Европейских играх - большой опыт для нас

    В соревновании участвуют достаточно сильные гимнастки

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Участие на I Европейских играх  - это большой опыт". 

    Как сообщает Report, об этом заявила спортсменка из Великобритании, принимающая участие в соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках I Европейских игр в Баку, Чарли Феллоус.

    Она отметила, что это ее первый визит в Азербайджан: "Это очень прекрасная страна, жители гостеприимные и приветливые. Я на самом деле получаю удовольствие от пребывания в вашей стране".

    По ее словам, соревнования организованы очень хорошо. "Я горда выступать здесь в составе команды Великобритании. Это большой опыт для нас. В соревновании участвуют достаточно сильные гимнастки. К примеру, из России и Германии. Надеемся взять золотую медаль", - заявила спортсменка. 

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