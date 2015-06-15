 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Братья завоевали первое место на Евроиграх "Баку-2015"

    Азербайджанские спортсмены финишировали на 8-м месте

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на первых Европейских играх завершились соревнования по гребле в парном зачете на дистанцию 1000 метров. 

    Как сообщает  Report, представители Азербайджана Сергей Безуглый и Алексей Купин финишировали на 8-м месте. 

    Они преодолели эту дистанцию за 3 минуты 38 секунд. 

    Первое место заняли братья Андрей и Александр Богдановичи из Белоруссии. Они достигли финишную линию за 3 минуты 34 секунды. Второе место занял российский дуэт, а на третьем месте финишировали спортсмены из Германии. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi