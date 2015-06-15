Братья завоевали первое место на Евроиграх "Баку-2015"

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на первых Европейских играх завершились соревнования по гребле в парном зачете на дистанцию 1000 метров.

Как сообщает Report, представители Азербайджана Сергей Безуглый и Алексей Купин финишировали на 8-м месте.

Они преодолели эту дистанцию за 3 минуты 38 секунд.

Первое место заняли братья Андрей и Александр Богдановичи из Белоруссии. Они достигли финишную линию за 3 минуты 34 секунды. Второе место занял российский дуэт, а на третьем месте финишировали спортсмены из Германии.