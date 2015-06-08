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    Олимпийский чемпион по вольной борьбе станет знаменосцем сборной России на Европейских играх в Баку

    Решение принято на совместном заседании руководства ОКР, Минспорта и делегации сборной на Играх в Баку

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Гацалов станет знаменосцем сборной России на церемонии открытия первых Европейских игр в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом  заявили в пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

    Решение было принято на совместном заседании руководства ОКР, Минспорта и делегации сборной на Играх в Баку.

    Гацалов - заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года в весовой категории до 96 кг, пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион России.

    Европейские игры пройдут с 12 по 28 июня. В Баку будет разыграно 253 комплекта медалей в 20 видах спорта. 

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