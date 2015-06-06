Белорусские телеканалы будут транслировать Евроигры "Баку-2015"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Белорусские телезрители смогут наблюдать первые в истории Европейские игры, которые пройдут с 12 по 28 июня в Баку, в эфире телеканалов "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5", сообщает Report со ссылкой на издание UDF.by.

В курсе событий Европейских игр зрителей будут держать журналисты Агентства теленовостей, которые в новостных выпусках, сюжетах программ "Панорама" и "Главный эфир" расскажут о самых интересных и захватывающих моментах спортивного форума.

Канал "Беларусь 5" представит вниманию телеаудитории прямые трансляции практически всех игр Европейского континента, в числе которых – силовые виды спорта, велосипедный спорт и стрельба. Кроме того, каждый день в эфире канала – специальный проект "Европейские игры. Баку-2015. Итоги дня" и сюжеты с места событий. Повторы наиболее ярких моментов соревнований можно будет увидеть в эфире телеканала "Беларусь 2".

Прямую трансляцию Церемонии закрытия Европейских игр белорусские любители спорта увидят 28 июня в 18:55 по местному времени на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 5".