Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Беларусь постарается не уступить Азербайджану в душевности при проведении II Европейских игр.

Как сообщает Report со ссылкой на Belta, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ во время визита в Азербайджан.

Глава государства отметил, что при проведении I Европейских игр Азербайджан очень высоко поднял планку требований к проведению этого спортивного форума. "Мы, конечно, превзойти не сможем, но душевностью своей, белорусской, мы постараемся не уступить Азербайджану в открытии, закрытии и проведении игр", - заявил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что Беларуси будет интересен опыт Азербайджана в организации Европейских игр.

"Мы хотели бы тот драгоценный опыт, который накоплен вами, перенять для того, чтобы достойно, на высоком уровне провести эти игры, - сказал Александр Лукашенко. - И по другим направлениям конкретного сотрудничества в спорте мы готовы у вас заимствовать этот опыт".