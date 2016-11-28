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    Беларусь постарается не уступить Азербайджану в душевности при проведении II Европейских игр

    Лукашенко: Азербайджан очень высоко поднял планку требований к проведению этого спортивного форума

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Беларусь постарается не уступить Азербайджану в душевности при проведении II Европейских игр.

    Как сообщает Report со ссылкой на Belta, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями СМИ во время визита в Азербайджан.

    Глава государства отметил, что при проведении I Европейских игр Азербайджан очень высоко поднял планку требований к проведению этого спортивного форума. "Мы, конечно, превзойти не сможем, но душевностью своей, белорусской, мы постараемся не уступить Азербайджану в открытии, закрытии и проведении игр", - заявил Александр Лукашенко.

    Президент добавил, что Беларуси будет интересен опыт Азербайджана в организации Европейских игр.

    "Мы хотели бы тот драгоценный опыт, который накоплен вами, перенять для того, чтобы достойно, на высоком уровне провести эти игры, - сказал Александр Лукашенко. - И по другим направлениям конкретного сотрудничества в спорте мы готовы у вас заимствовать этот опыт".

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