​"Баку-2015": Женская сборная Азербайджана встретилась с командой из Бельгии

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершился первый сет волейбольного матча между сборными Азербайджана и Бельгии.

Как сообщает Report, наша команда одержала победу со счетом 25:21.

***20:39

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках I Европейских игр "Баку-2015" проходят очередные соревнования по волейболу.

Как сообщает Report, женская сборная Азербайджана в группе А встретилась со сборной Бельгии.

Напомним, что в настоящее время сборная Азербайджана находится на втором месте с 9 баллами. В случае победы она возвысится до первой ступени почетного пьедестала.