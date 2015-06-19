​"Баку-2015": Женская сборная Азербайджана встретилась с командой из Бельгии

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В рамках I Европейских игр "Баку-2015" завершился первый сет волейбольного матча между сборными Азербайджана и Бельгии.
Как сообщает Report, наша команда одержала победу со счетом 25:21.
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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках I Европейских игр "Баку-2015" проходят очередные соревнования по волейболу.
Как сообщает Report, женская сборная Азербайджана в группе А встретилась со сборной Бельгии.
Напомним, что в настоящее время сборная Азербайджана находится на втором месте с 9 баллами. В случае победы она возвысится до первой ступени почетного пьедестала.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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