"Баку-2015": Стартуют соревнования по атлетике

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх стартуют соревнования по атлетике.

Как сообщает Report, в первый день соревнований будут соревноваться 18 атлетов, 10 из которых женщины, а 8 - мужчины.

Среди мужчин пройдут соревнования по бегу с препятствиями на расстоянии 100, 400, 500, 1500 и 5000 метров, а также по метанию ядра, гири, прыжкам в длину и в высоту, а среди женщин - соревнования по бегу на расстоянии 100, 400, 800 и 3000 метров, бегу с барьерами в 3000 метров, бегу с препятствиями на расстоянии 400 метров, метанию диска, копья, тройным прыжкам, прыжкам с шестом.

Кроме того, предусматриваются эстафеты 4x100 м как среди женщин, так и среди мужчин.

Отметим, что стартующие сегодня соревнования по атлетике продлятся два дня. 22 июня пройдут соревнования за медаль.