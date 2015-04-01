Baku-2015 стал официальным спонсором марафона в греческих Салониках

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Первые Европейские Игры в Баку (Baku-2015) стали официальным спонсором 10-го ежегодного марафона Александра Македонского в греческих Салониках.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт марафона, Baku-2015 включен в список официальных спонсоров марафона.

Марафон пройдет 5 апреля. В соревновании примут участие 19000 бегунов, что станет рекордом для этого забега.

Отметим, что в данном марафоне ежегодно участвуют известные бегуны со всего мира, а также бегуны-любители. Марафон начинается в городке Пелла, в котором родился Александр Макендонский и завершается в Салониках. В 2010 году марафон получил Бронзовый статус от Международной Федерации Легкой Атлетики.