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    Baku-2015 стал официальным спонсором марафона в греческих Салониках

    В этом году на марафоне примет участие рекордное число бегунов

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Первые Европейские Игры в Баку (Baku-2015) стали официальным спонсором 10-го ежегодного марафона Александра Македонского в греческих Салониках.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт марафона, Baku-2015 включен в список официальных спонсоров марафона.

    Марафон пройдет 5 апреля. В соревновании примут участие 19000 бегунов, что станет рекордом для этого забега.

    Отметим, что в данном марафоне ежегодно участвуют известные бегуны со всего мира, а также бегуны-любители. Марафон начинается в городке Пелла, в котором родился Александр Макендонский и завершается в Салониках. В 2010 году марафон получил Бронзовый статус от Международной Федерации Легкой Атлетики.

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