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    ​"Баку-2015": Сегодня завершаются соревнования по стрельбе

    Соревнования пройдут в командном зачете

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на  I Европейских играх "Баку-2015" завершаются соревнования по стрельбе. Как сообщает Report, в последний день соревнований будут бороться также азербайджанские спортсмены. 

    Смешанная команда в составе Ирады Ашумовой и Руслана Лунея будут стрелять из пневматического пистолета с 10 м. В командных соревнованиях по круглому стенду выступят Эмин Джафаров и Нурлана Джафарова. 

    Отметим, что в соревнованиях по стрельбе, которые стартовали 16 июня, до сегодняшнего дня были завоеваны 48 медалей. 

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