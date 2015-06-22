​"Баку-2015": Сегодня завершаются соревнования по стрельбе

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" завершаются соревнования по стрельбе. Как сообщает Report, в последний день соревнований будут бороться также азербайджанские спортсмены.

Смешанная команда в составе Ирады Ашумовой и Руслана Лунея будут стрелять из пневматического пистолета с 10 м. В командных соревнованиях по круглому стенду выступят Эмин Джафаров и Нурлана Джафарова.

Отметим, что в соревнованиях по стрельбе, которые стартовали 16 июня, до сегодняшнего дня были завоеваны 48 медалей.