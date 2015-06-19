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    ​"Баку-2015": Радик Исаев встретится с голландским спортсменом - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

    Его соперником будет Джероэн Ванруидж

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх продолжаются соревнования по тхэквондо. 

    Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен Радик Исаев в 1/4 финала встретится с голландцем Джероэном Ванруиджем в весовой категории +80 кг.

    В состязаниях среди женщин представительница Азербайджана Марина Тедеева проиграла украинке Марине Кониевой в весовой категории +67 кг. Встреча завершилась на первом раунде поражением представительницы Азербайджана со счетом 4:10.

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