"Баку-2015": Определились финалисты соревнований по настольному теннису - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" определились финалисты соревнований по настольному теннису.

Как сообщает Report, в одиночных соревнованиях среди мужчин встретятся представитель Германии Дмитрий Овчаров и белорус Владимир Самсонов, а среди женщин за первенство будут бороться две голландки - Ли Джи и Ли Джиао.

Перед финалом начнется встреча за бронзу. Среди женщин за бронзу встретятся представительница Словакии Ева Одорова и турчанка Мелек Ху, а среди мужчин - англичанин Поль Дринкхолл и украинец Коу Лей.

Финальная встреча среди женщин начнется в 17:30, а среди мужчин - в 20:00.

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/На I Европейских играх "Баку-2015" определятся золотые призеры среди мужчин и женщин в одиночных соревнованиях по настольному теннису. Как сообщает Report, финальная встреча среди женщин начнется в 16:30, а среди мужчин в 20:00.