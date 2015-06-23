​"Баку-2015": Начинаются баскетбольные соревнования 3x3

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх стартуют баскетбольные соревнования 3x3.

Как сообщает Report, в соревнованиях примут участие мужская и женская команды Азербайджана.

Разместившаяся в группе Д мужская команда встретится в 19:55 с чехами. В 21:35 азербайджанская команда также встретится с представителями Швейцарии.

Что же касается женской команды, на 17:00 запланирована встреча с баскетболистами из Швейцарии.

Отметим, что на I Европейских играх баскетбольные соревнования 3x3 завершатся 26 июня. Здесь разыграют 2 комплекта медалей.