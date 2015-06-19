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    ​"Баку-2015": Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала

    Тайфур Алиев сразится с датским боксерам

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются соревнования по боксу. 

    Как сообщает Report, сегодня на ринг вышел еще один азербайджанский боксер.

    Тайфур Алиев в весовой категории 56 кг завоевал путевку в 1/4 финала. Член национальной сборной в 1/8 финала одолел румынца Николаэ Андреиана со счетом 3:0.

    В 1/4 финала он сразится с датским боксерам Фредериком Йенсеном. Йенсен сегодня одержал победу над представителем Финляндии Матти Коотаном со счетом 2:1.

    Теймур Мамедов в весовой категории 81 кг сегодня вечером встретится с поляком Джорданом Кулински. Магомедрасул Меджидов в весовой категории +91 кг выйдет на ринг против грузина Михаила Бахтидзе.

    В соревнованиях по боксу среди женщин Анаханым Агаева проиграла представительнице Польши Сандре Драбик со счетом 0:3.

    Лейла Джавадова встретится с россиянкой Ярославой Якушиной. 

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