​"Баку-2015": Азербайджанский боксер вышел в 1/4 финала

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются соревнования по боксу.

Как сообщает Report, сегодня на ринг вышел еще один азербайджанский боксер.

Тайфур Алиев в весовой категории 56 кг завоевал путевку в 1/4 финала. Член национальной сборной в 1/8 финала одолел румынца Николаэ Андреиана со счетом 3:0.

В 1/4 финала он сразится с датским боксерам Фредериком Йенсеном. Йенсен сегодня одержал победу над представителем Финляндии Матти Коотаном со счетом 2:1.

Теймур Мамедов в весовой категории 81 кг сегодня вечером встретится с поляком Джорданом Кулински. Магомедрасул Меджидов в весовой категории +91 кг выйдет на ринг против грузина Михаила Бахтидзе.

В соревнованиях по боксу среди женщин Анаханым Агаева проиграла представительнице Польши Сандре Драбик со счетом 0:3.

Лейла Джавадова встретится с россиянкой Ярославой Якушиной.