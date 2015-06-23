"Баку-2015": Азербайджанские фехтовальщики прекратили борьбу

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" азербайджанские фехтовальщицы завершили свое выступление.

Как сообщает Report, в соревнованиях по фехтованию на шпагах приняли участие Эльмира Худавердиева, Самира Гусейнова, Марьям Меликова, Нубар Меликова. Они потерпели поражение во всех шести встречах.

Среди мужчин в соревнованиях по фехтованию на саблях Абдулла Гасанов в группе D не смог одержать победу. Выступающий в группе E Джаваншир Сафаров и в группе F Джаваншир Агакишиев победили лишь в одном из пяти поединков, однако это не помогло им пройти в следующий этап.

В соревнованиях на саблях самый успешный результат показал выступающий в группе A Азер Тагиев, завоевавший путевку в 1/32 финала. Азер Тагиев затем потерпел поражение от представителя Румынии Тибериу Дольничану со счетом 5:15.

Таким образом, в течение дня борьбу остановили 8 спортсменов.

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" стартовали соревнования по фехтованию. Как сообщает Report, в первый день соревнований примут участие 8 фехтовальщиков Азербайджана.

Среди женщин в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на шпаге в группе A состязаются Эльмира Худавердиева, в группе B - Самира Гусейнова, в группе C - Марьям Меликова, в группе E - Нубар Меликова. Марьям Меликова завершила первую встречу поражением. В состязании в группе С она проиграла украинке Яне Шемякиной со счетом 3:5.

Среди мужчин в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях в группе A соревнуются Азер Тагиев, в группе D - Абдулла Гасанов, в группе E - Джаваншир Сафаров, в группе F - Джаваншир Агакишиев.

Отметим, что соревнования по фехтованию продлятся до 27 июня. В целом победителей ждут 12 комплектов медалей.