​Бакинский олимпийский стадион удостоен очередной международной награды как один из лучших спортивных сооружений

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский олимпийский стадион продолжает получать международные награды как один из лучших спортивных сооружений.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, Бакинский олимпийский стадион находится в центре внимания международного сообщества как один из самых грандиозных спортивных сооружений мира. Стадион, построенный по самым высоким стандартам, оснащен современными технологиями и инфраструктурой.

По ряду параметров проект уже на протяжении двух лет становился победителем престижных международных конкурсов. Бакинский олимпийский стадион, удостоенный на проведенном в прошлом году престижным журналом "Engineering News Record" (ENR) конкурсе "Лучшие строительные и дизайнерские проекты года" номинации "Спортивные и развлекательные сооружения", вновь и вновь удостаивается новых наград.

В марте этого года стадион был признан Американским Советом инжиниринговых компаний лучшим проектом по структуре.

Церемония вручения награды состоялась 19 марта в Нью-Йорке. На церемонии проект Бакинского олимпийского стадиона представлялся компанией "Tornton Tomasetti".