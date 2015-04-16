​"Азеркосмос" стал официальным партнером "Баку-2015"

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Операционный комитет I Европейских игр объявил первый и единственный спутниковый оператор Кавказа "Азеркосмос" официальным партнером и официальным провайдером спутниковых услуг "Баку-2015".

Как сообщает Report, таким образом "Азеркосмос" стал 11-м официальным партнером I Европейских игр.

Передачу информаций из Мингячевира, где пройдут соревнования по гребле, в расположенный в Баку Международный вещательный центр, компания обеспечит с помощью специального автомобиля со спутниковой связью.

Министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор "Баку-2015" Азад Рагимов коснулся вопросов сотрудничества. Министр сказал, что "Азеркосмос" сыграет важную роль в передаче соревнований 74-м международным вещательным партнерам Европейских игр.

Отметим, что "Азеркосмос" является единственным в регионе и первым в Азербайджане национальным спутниковым оператором. Он обеспечивает клиентов как из государственного, так и из частного секторов спутниковым вещанием, видео услугами, услугами мобильной связи и пр.

Компания находится в числе таких официальных партнеров I Европейских игр, как "Azərsun Holdinq", "Bazarstore", "McDonald’s Azərbaycan", "Milla", "Motorola Solutions", "NAZ", "Nestle", "Red Bull", "Sitecore" и "Tickethour".