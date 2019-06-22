Азербайджанский боксер: "Моей целью было победить армянина и я победил"

“Мы хорошо подготовились к соревнованию, и я в хорошей форме, и моя цель - успешно закончить игру”.

Об этом заявил журналисту "Report" в Минске чемпион Азербайджана Лоренцо Сотомайор, начавший свое выступление с победой на II Европейских Играх.

Сотомайор сказал, что тренерский штаб также сыграл решающую роль в его уверенной победе над соперником: “Первая встреча бывает немного сложным, и я достаточно проанализировал своего соперника, и у меня не было никаких серьезных трудностей во время боя, у меня была цель - победить армянина и я это сделал со счетом 5: 0”.

Кубинский легионер встретится с Адемом Фетаховичем (Босния и Герцеговина) в 1/8 туре финала. По словам Сотомайора, его цель - победить во всех матчах, а не только на этой встрече:

“Я не знаю своего соперника в следующем матче, но я посмотрел на его бой и хочу выиграть его тоже, так как моя цель - снова стать чемпионом Европейских Игр, как в 2015 году”.