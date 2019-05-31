Азербайджанские боксеры подготовятся ко II Европейским играм в Узбекистане

Мужская сборная Азербайджана по боксу с 1 июня отправится на учебно-тренировочные сборы в узбекский город Ангрен.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, члены сборной примкнут к последнему этапу подготовки к организуемым в столице Беларуси, Минске, II Европейским играм.

В течение 15 дней под руководством главного тренера Вагифа Ширинова и тренеров Наримана Абдуллаева и Этибара Абдуллаева будут готовиться Руфат Гусейнов (49 кг), Масуд Юсифзаде (52 кг), Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Бахтияр Газыбеков (64 кг), Лоренсо Сотомайор (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов, Домингес Алфонсо (оба по 81 кг), Рахиль Мамедли (91 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+91 кг). Сборы пройдут вместе с боксерами из Узбекистана и Казахстана.

Отметим, что II Европейские игры "Минск 2019" состоятся 21-30 июня.