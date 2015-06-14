​Азербайджанского триатлониста, завоевавшего медаль на играх "Баку-2015", наградил князь Монако Альберт II

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Состоялась церемония награждения победителей мужских соревнований по триатлону на I Европейских Играх "Баку 2015". Как сообщает Report, награды победителям вручил князь Монако Альберт II и член МОК Марисоль Касадо.

Они вручили награды и памятные подарки спортсменам, занявшим соответственно, первые три места: спортсмену из Великобритании Гордону Бенсону, португальцу Жоао Сильве и азербайджанскому спортсмену Ростиславу Певцову.