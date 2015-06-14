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    ​Азербайджанский триатлонист: Эта медаль - самое важное, что я сейчас сделал

    К I Европейским играм я готовился целенаправленно два года

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Медаль, которую я получил сегодня - это самое важное, что я сейчас сделал". Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский спортсмен Ростислав Певцов, завоевавший сегодня бронзовую медаль на соревнованиях по триатлону.

    " Когда получил медаль я чувствовал гордость, радость. Тренер был очень доволен, обнял меня", - заявил журналистам Р. Певцов.

    Триатлонист отметил, что готовился к I Европейским играм целенаправленно два года.

    Р. Певцов заявил, что был на открытии Игр и его поразила царящая там атмосфера: "Я ходил на открытие, зарядился позитивной энергетикой от зрителей. На самом деле, это потрясающе, когда выходишь и весь стадион кричит "Азербайджан"".

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