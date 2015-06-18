Азербайджанский вольноборец завоевал бронзовую медаль

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский спортсмен-вольноборец Гаджи Алиев встретился с турецким борцом Муниром Реджепом Акташем в рамках I Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report, по итогам напряженной борьбы, состоявшейся в весовой категории 61 кг, азербайджанский спортсмен заработал бронзовую медаль. Встреча завершилась со счетом 10:2.

12:08

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В рамках первых Европейских игр "Баку-2015" азербайджанский вольноборец в весовой категории 86 кг Нурмагомед Гаджиев встретился в 1/8 финала с Георгием Средковым (Болгария).

Как сообщает Report, Н.Гаджиев победил своего соперника со счетом 14:2 и вышел в 1/4 финала.

11:09

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В рамках первых Европейских игр "Баку-2015" азербайджанский борец Гаджи Алиев в весовой категории 61 кг в 1/8 финала встретился с Володей Франгуляном (Армения).

Как сообщает Report, Г.Алиев победил соперника со счетом 7:0 и вышел в 1/4 финала.

10:45

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" Джамаладдин Магомедов в весовой категории 125 кг вышел в 1/8 финала. Как сообщает Report, в отборочном туре он победил Джонаса Родавикиуса со счетом 10:0.

Соперником азербайджанского борца в 1/8 финала будет турецкий спортсмен Таха Акгюль.

*** 10:33

Сегодня I Европейских играх "Баку-2015" завершатся соревнования по борьбе. Как сообщает Report, в последний день состязаний будут разыграны медали в 4-х весовых категориях.

3 представителя Азербайджана начнут борьбу с 1/4 финала.

Вначале на татами выйдет Гаджи Алиев в весовой категории 61 кг. Первым соперником чемпиона мира и Европы будет Володя Франгулян. Вчера брат Гаджи Алиева Яшар Алиев в весовой категории 57 кг в 1/4 финала победил Гарика Барсегяна.