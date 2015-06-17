Тогрул Аскеров завоевал на Евроиграх золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" представляющий Азербайджан в весовой категории 65 кг Тогрул Аскеров в первой части финальной встречи встретился с итальянским спортсменом Франком Чамизо Маркесом. На встрече наш борец одержал блестящую победу и завоевал золотую медаль.

Как сообщает Report, за игрой следили президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи. Они аплодировали Т.Аскерову стоя.

***13:43

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ На первых Европейских играх "Баку-2015" представитель Азербайджана по вольной борьбе Яшар Алиев в 1/4 финала встретился с представителем Армении Гариком Барсегяном.

Как сообщает Report, в принципиальном поединке азербайджанский борец одержал победу со счетом 10:6 и возвысился в полуфинал. Его очередным соперником будет россиянин Виктор Лебедев.

Джебраил Гасанов в весовой категории 74 кг встретился с турком Сонером Демирташем. Поединок завершился победой турецкой стороны со счетом 5:3.

Хетаг Газюмов в весовой категории 97 кг одержал победу над молдаванином Николаем Чебаном со счетом 4:0. В 1/4 финала он встретится с белорусом Ибрагимом Саидау.

Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров в весовой категории 65 кг в 1/8 финала одолел молдаванина Михаила Саву со счетом 10:0. Его очередным соперником будет француз Максим Фиге.

*** 12:24

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ На первых Европейских играх "Баку-2015" представитель Азербайджана по вольной борьбе Джебраил Гасанов провел свою первую встречу.

Как сообщает Report, его соперником был венгерец Михали Наги. Поединок в первой же части завершился чистой победой Гасанова - 10:0. В 1/4 финала он встретится с турком Сонером Демирташем.

*** 11:43

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ На первых Европейских играх "Баку-2015" представитель Азербайджана Хетаг Газюмов в весовой категории 97 кг одолел поляка Радослава Барана.

Как сообщает Report, азербайджанский борец победил со счетом 10:0. Его соперником в 1/8 финала будет молдаванин Николай Себан.

Яшар Алиев в весовой категории 57 кг одержал победу над французом Зохейром Эль Гуарраже со счетом 9:4.

*** 10:54

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на первых Европейских играх "Баку-2015" представитель Азербайджана по вольной борьбе Тогрул Аскеров вышел в очередной этап соревнований. Как сообщает Report, он одержал победу над россиянином Ильясом Бекбулатовым в весовой категории 65 кг.

Поединок завершился победой представителя Азербайджана со счетом 8:7. Соперником Т.Аскерова в 1/8 финала будет молдаванин Михаил Сава. Соперники выйдут на ковер в 10:56.

*** 10:40

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на первых Европейских играх "Баку-2015" начинаются соревнования по вольной борьбе. Как сообщает Report, в соревнованиях по четырем весовым категориям Азербайджан представляют по одному борцу во всех категориях.

Яшар Алиев в весовой категории 57 кг вышел на ковер в 10:35. Его соперником является француз Зохейр Эль Гуарраже. Тогрул Аскеров в весовой категории 65 кг встретится с россиянином Ильясом Бекбулатовым.

Другой представитель Азербайджана Джебраил Гасанов вступит в борьбу в 11:00. Дж.Гасанов в весовой категории 74 кг будет бороться с венгерским представителем Михали Наги. Соперником Хетага Газюмова в весовой категории 97 кг является поляк Радослав Баран.

Отметим, что соревнования по вольной борьбе среди мужчин продлятся 2 дня.