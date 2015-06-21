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    ​Азербайджанский боксер, вышедший в 1/4 финала: Верю, что на этих соревнованиях стану чемпионом

    Аллах дал мне силы для победы

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Я очень рад, что одержал победу в первом поединке. Обычно, в таких соревнованиях первый бой бывает тяжелым. Аллах дал мне силы для победы. Поддержка болельщиков подбадривала меня. Я выражаю всем им признательность и желаю крепкого здоровья. Хотелось бы, чтобы они и впредь поддерживали нас, чтобы мы смогли бороться".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил наш представитель на I Европейских играх Абдульгадир Абдуллаев.

    Одержавший победу в бою с венгром Адамом Хамони и вышедший в 1/4 финала азербайджанский спортсмен выразил уверенность в победе на Европейских играх: "Верю, что стану чемпионом. Все мои соперники сильны. Поражения можно ждать от каждого из них. Мгновенный удар, и ты поражен... Мы прошли хорошую подготовку. В течение трех недель мы упорно тренировались в Мексике. Выражаем признательность всем тренерам и тем, кто нас поддержал!". 

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