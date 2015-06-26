Шесть азербайджанских боксеров вышли в финал "Баку-2015" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Еще один азербайджанский боксер вышел в финал на I Европейских играх "Баку-2015".

Как сообщает Report, это Абдулгадир Абдуллаев, выступающий в весовой категории 91 кг.



В полуфинале 27-летний спортсмен победил россиянина Садама Магомедова со счетом 2:1. В финале его соперником будет Геворг Манукян (Украина).



Отметим, что сегодня Яна Алексеевна (60 кг) завоевала бронзовую медаль, а Альберт Селимов (60 кг), Парвиз Бигиров (69 кг) и Хайбулла Мусалов (75 кг) вышли в финал. Вчера в финал вышли Эльвин Мемишзаде (52 кг) и Коллазо Сотомайор (64 кг).



*** 14:22



Представитель Азербайджана на I Европейских играх "Баку-2015" боксер Хайбулла Мусалов вышел в финал. Как сообщает Report, 25-летний спортсмен в весовой категории 75 кг в полуфинале победил Золтана Харксана со счетом 2:1.



В финале его соперником станет ирландец Майкл О'Рейли.



Отметим, что сегодня Яна Алексеевна (60 кг) завоевала бронзовую медаль, а Альберт Селимов (60 кг) и Парвиз Бигиров (69 кг) вышли в финал.



***13:45

Азербайджанский боксер Альберт Селимов вышел в финал на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, 29-летний спортсмен в полуфинале одержал победу над Шоном Маккомбом со счетом 3:0.

В финале его соперником будет Софиан Умиха (Франция).

*** 13:12

Азербайджан завоевал еще одну медаль на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, в соревнованиях по боксу среди женщин в весовой категории 60 кг Яна Алексеевна завоевала бронзовую медаль.

В полуфинале она победила ирландку Кэти Тэйлор.