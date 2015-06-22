​Азербайджанский атлет: Я добивался первенства

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Хотя я вышел на второе место, своему успеху не радуюсь, так как я хотел победить и очень серьезно готовился и играм".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил Рахиб Мамедов.

Р.Мамедов, недовольный своими результатами в соревнованиях по бегу с препятствиями на расстоянии 110 метров, поделился планами на будущее: "У меня множество травм. Однако несмотря на это я добивался первенства. Мне хочется выступить на предстоящих в 2016 году в Рио-де-Жанейро летних Олимпийских играх и Исламских играх солидарности 2017 года".

22-летний спринтер также считает, что команда атлетов Азербайджана имеет шансы попасть в первую тройку.