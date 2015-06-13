​Азербайджанские спортсмены сегодня вступают в борьбу еще в 8 видах спорта на играх "Баку-2015"

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанские спортсмены начинают борьбу еще в 8 видах спорта на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, наряду с борцами и каратистами, основное внимание будет уделено выступлению женской сборной Азербайджана по волейболу.

В 9:30 стартовала встреча представителей Азербайджана и Франции по настольному теннису. Соревнования по данному виду носят лицензионный характер для участия в летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро. Однако, на этих соревнованиях успешных результатов сборной Азербайджана ожидать не приходится.

В 10:00 начались соло выступления по синхронному плаванию с участием Екатерины Валиулиной. Она будет бороться за первенство с 20 соперницами.

В 10:00 также начались поединки кумитэ по карате. Среди женщин Нурана Алиева (50 кг) встретится с австрийкой Беттиной Планк, турчанкой Серап Озджелик и хорваткой Моникой Берулец, в 10:18 Илаха Гасымова (55 кг) выступит против люксембургской спортсменки Дженни Варлинг, турчанки Тубы Йакан и хорватки Елены Ковачевич. В 12:30 Фарида Абиева (61 кг) будет бороться против представительницы Словакии Ингриды Суханковой, хорваткой Анной Ленард и турчанкой Мерве Чобан.

Среди мужчин в 11:18 Фирдовси Фарзалиев (60 кг) выступит против испанца Матиаса Гомеса Гарсии, затем встретится с итальянцем Лукой Мареской и албанцем Халилом Маргеши. В 11:24 Ниязи Алиев (67 кг) поборется с грузином Ираклием Ткебучавой, французом Стивеном да Костой и испанцем Мануэлем Разеро Руисом. В 12:36 Рафаэль Агаев (75 кг) встретится с украинцем Ильей Никулиным, турком Эрманом Эльтемуром и латвийцем Русланом Садиковым.

В 10:49 начнется турнир по греко-римской борьбе. Эльман Мухтаров (59 кг) встретится с грузином Гизо Меладзе, Расул Чунаев (71 кг) с молдаванином Даниэлем Катарагой, Рафиг Гусейнов (80 кг) с австрийцем Михаэлем Вагнером, Орхан Нуриев со швейцарцем Теодоросом Тоуносидисом (98 кг).

В 12:00 начнутся соревнования по горному велосипеду среди женщин с участием Ульфат Назарли, среди мужчин - с участием Агшина Исмаилова и Орхана Мамедова.

В 12:30 триатлонистка Ксения Левкова присоединится к борьбе среди женщин. Победительница среди 53 претенденток завоюет лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро.

В 16:30 женская сборная Азербайджана по волейболу, в 18:45 мужская сборная Азербайджана по водному поло встретятся с командой Румынии.

Отметим, что стартовавшие 12 июня I Европейские игры "Баку-2015" продлятся 17 дней.