Азербайджанские спортсмены перед I Европейскими играми приняли участие в международном турнире в Словении

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по горному велосипеду продолжает в Словении подготовку к I Европейским играм "Баку 2015". Как сообщили Report в пресс-службе Федерации велоспорта Азербайджана, в рамках учебно-тренировочного сбора спортсмены участвуют также и в международных турнирах.

6 апреля в соревнованиях, организованных с участием 60-ти велосипедистов из Словении, Италии, Хорватии и Австрии свои силы испытали 4 члена нашей сборной, которые примут участие в Европейских играх. Самый высокий результат у Акшина Исмайлова. Он показал 13-й результат, хотя на прошедших 29 марта в Австрии соревнованиях с участием более 100 спортсменов он был 24-м.

Что же касается других наших спортсменов, участвующих в турнире в Словении, Акшин Багирли занял 19-ое место, Орхан Мамедов 20-ое, а Мурад Султанов - 22-ое место.