Азербайджан завоевал пятое "золото" Евроигр - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский спортсмен Айхан Мамаев завоевал золотую медаль на соревнованиях по карате по технике кумитэ в весовой категории до 84 килограммов в рамках Европейских игр.

В матче за первое место он одержал победу над Михаилом Гиоргиосом Цаносом (Греция).

17.20

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Еще 2 азербайджанских каратиста вышли в финал первых Европейских игр "Баку-2015" по кумитэ. Как сообщает Report, это Ирина Зарецка и Айхан Мамаев.

Среди женщин в весовой категории 68 кг Ирина Зарецка в полуфинале обыграла представительницу Черногории Марину Ракович со счетом 1:0. В борьбе за золотую медаль она встретится с австрийкой Алисой Тересой Бучингер.

В соревнованиях среди мужчин в финал вышел Айхан Мамаев в весовой категории 84 кг. В полуфинале он победил спортсмена из Косово Альвина Карагини со счетом 6:1. В финале его соперником будет Михаиль Георгиос Тсзанос.