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    Азербайджанские фехтовальщики приступают к борьбе в 1/4 финала - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

    Соревнования пройдут на саблях и шпагах

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются командные соревнования по фехтованию. Как сообщает Report, сегодня состоится 1/4 финала соревнований на шпагах и саблях.  

    Азербайджанская мужская команда  на саблях встретиться с российской сборной. В состав команды вошли Векил Насибов, Кянан Алиев, Мехраб Гасанов и Наджаф Магеррамов. Победитель встретится в финале со Швейцарией. 

    В соревнованиях среди женщин на шпагах соперником азербайджанских фехтовальщиц будет украинская команда. Команда, вышедшая в полуфинал, встретится с Россией. В состав азербайджанской женской команды вошли сестры Севиль и Севиндж Буньятовы, Фатма Ибрагимова и Сабина Микина. 

    Соревнования начались в 09.00. 

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