Азербайджанские фехтовальщики приступают к борьбе в 1/4 финала - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются командные соревнования по фехтованию. Как сообщает Report, сегодня состоится 1/4 финала соревнований на шпагах и саблях.

Азербайджанская мужская команда на саблях встретиться с российской сборной. В состав команды вошли Векил Насибов, Кянан Алиев, Мехраб Гасанов и Наджаф Магеррамов. Победитель встретится в финале со Швейцарией.

В соревнованиях среди женщин на шпагах соперником азербайджанских фехтовальщиц будет украинская команда. Команда, вышедшая в полуфинал, встретится с Россией. В состав азербайджанской женской команды вошли сестры Севиль и Севиндж Буньятовы, Фатма Ибрагимова и Сабина Микина.

Соревнования начались в 09.00.