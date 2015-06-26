Паралимпиец Ильхам Закиев завоевал "золото" Евроигр - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Двукратный чемпион Паралимпийских игр, двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Ильхам Закиев в финале соревнований по дзюдо среди паралимпийцев на Евроиграх в Баку завоевал золотую медаль.

В весовой категории свыше 90 килограммов, Закиев в финале одержал победу над представителем Украины Олександром Поминовым.

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Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" к соревнованиям подключаются 8 азербайджанских дзюдоистов. Как сообщает Report, из них 3 - мужчины, 5 - женщины.

В соревнованиях среди мужчин в весовой категории 73 кг выступит Рустам Оруджов, а среди женщин в весовой категории 63 кг выступят Ханым Исмаилова, Нурия Ахмедова, в весовой категории 70 кг - Валида Мирзазаде и Наргиз Ибрагимбекова.

В соревнованиях сегодня будут участвовать также 3 паралимпийца. В соревнованиях среди слепых и слабовидящих выступят Ильхам Закиев, Закир Муслюмов и Сабина Абдуллаева.