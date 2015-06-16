Азербайджанская спортсменка вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская спортсменка Анжела Дороган вышла в 1/4 финала на I Европейских играх "Баку-2015". Как сообщает Report, в весовой категории 53 кг А.Дороган победила турчанку Мерве Кенгер.

Она победила со счетом 8:2. Соперницей Дороган в 1/4 финала будет венгерская спортсменка Денес Мерседес. Встреча начнется в 11:17.

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская спортсменка по борьбе, представляющая Азербайджан на первых Европейских играх "Баку-2015" в весовой категории 63 кг Эльмира Гамбарова проиграла на первой же встрече. Как сообщает Report, она встречалась со шведкой Хенной Джоханссон.

В итоге встречи шведская спортсменка выиграла со счетом 4:0.