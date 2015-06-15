Азербайджанская гимнастка: Рассчитывали на лучший результат, но я допустила ошибку

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Мы рассчитывали на более лучший результат, но я допустила ошибку на своем снаряде, с которым планировала попасть в финал".

Об этом Report заявила азербайджанская спортсменка Кристина Правдина, принимающая участие в соревнованиях по спортивной гимнастике на I Европейских играх.

В командном соревновании по спортивной гимнастике среди женщин Азербайджан занял 4-ое место, набрав 99.130 баллов.

"У нас были ошибки. Нам еще надо срабатываться командой, нарабатывать больше программу, добавить больше стабильности и чистоты. Кроме того, у нас очень серьезные соперники, в том числе и олимпийские чемпионы. Много именитых спортсменов и высокая конкуренция", - заявила Кристина Правдина.

Спортсменка отметила, что на предстоящей Универсиаде команда постарается добиться более хороших результатов.