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    Азербайджанская гимнастка: Рассчитывали на лучший результат, но я допустила ошибку

    У нас очень серьезные соперники, в том числе и олимпийские чемпионы

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Мы рассчитывали на более лучший результат, но я допустила ошибку на своем снаряде, с которым планировала попасть в финал". 

    Об этом Report заявила азербайджанская спортсменка Кристина Правдина,  принимающая участие в соревнованиях по спортивной гимнастике на I Европейских играх.  

    В командном соревновании по спортивной гимнастике среди женщин Азербайджан занял 4-ое место, набрав 99.130 баллов. 

    "У нас были ошибки. Нам еще надо срабатываться командой, нарабатывать больше программу, добавить больше стабильности и чистоты. Кроме того, у нас очень серьезные соперники, в том числе и олимпийские чемпионы. Много именитых спортсменов и высокая конкуренция", - заявила Кристина Правдина.

    Спортсменка отметила, что на предстоящей Универсиаде команда постарается добиться более хороших результатов.

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