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    ​Азербайджанская гимнастка Марина Дурунда завершила выступление с обручем без медали

    Она заняла 5-е место

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" завершились индивидуальные выступления с обручем в соревнованиях по художественной гимнастике среди женщин. 

    Как сообщает Report, азербайджанская гимнастка Марина Дурунда не смогла завоевать медаль.

    Она с 17.800 баллами заняла 5-е место. Россиянка Маргарита Мамун с 18,850 баллами завоевала золотую медаль, Мелитина Станюта из Беларуси с 18,500 баллами стала обладателем серебряной медали, израильтянка Нета Ривкин с 18,150 баллами завоевала бронзу. 

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