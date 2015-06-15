Азербайджанская байдарочница вышла в финал еще в одной дистанции

Мингячевир. 15 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская байдарочница Инна Осипенко-Радомская вышла в финал еще в одной дистанции на I Европейских играх "Баку-2015".

Как сообщает Report, 33-летняя спортсменка преодолела дистанцию 200 метров в одноместной байдарке (K-1) за 40,163 секунд и заняла первое место в своей подгруппе.

Финальный забег состоится 16 июня в 15:05. Ее соперницами будут португалка Тереза Портела, представительница Сербии Николина Молдован, полька Эвелина Вожнаровска, венгерка Данута Козак, спортсменка из Великобритании Рэчел Коуртон, австралийка Ивонн Шуринг и словенка Спела Пономаренко-Янич.

Отметим, что Инна Осипенко-Радомская вышла в финал также на дистанции в 500 метров. Решающий забег состоится 16 июня в 11:12.