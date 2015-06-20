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    ​Азербайджан на соревнованиях по таэквондо завоевал ещё одну золотую медаль

    Азербайджанский таэквондист Радик Исаев, одержал победу над россиянином со счетом 4:3

    Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские спортсмены довели количество золотых медалей на "Баку-2015" до 13-ти.

    Как передает Report, очередную золотую медаль завоевал наш таэквондист Радик Исаев.

    В финальном поединке в весе свыше восьмидесяти килограммов азербайджанский таэквондист Радик Исаев, одержав победу над россиянином Владиславом Лариным со счетом 4:3, стал чемпионом первых Европейских игр.

    За финальной встречей наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил медали спортсменам-победителям.

    В честь победителя прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят государственный флаг.

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