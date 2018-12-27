Посол: Азербайджан консультирует Беларусь в вопросе проведения Вторых Европейских игр

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Беларусь благодарна азербайджанским друзьям за поддержку и консультации в вопросе проведения Вторых Европейских игр.

Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции.

"Мы с большим удовольствием ожидаем себя наших азербайджанских гостей на Вторых Европейских играх, которые пройдут во второй половине июня в Беларуси. Напомню, что Первые Европейские игры прошли в Азербайджане в 2015 году, которые стал настоящим праздником спорта, мира и дружбы. Мы хотим перенести данные позитивные начала и на белорусскую землю. Мы благодарны нашим азербайджанским друзьям за поддержку, консультации в вопросе проведения данного спортивного фестиваля", - заявил Г.Ахрамович.

Говоря о взаимодействии в сфере туризма посол подчеркнул, что Азербайджан вошел в пятерку стран, граждане которых посещают Беларусь в различных, в том числе и туристических целях.

"Сегодня белорусы чувствуют себя в Азербайджане как дома, каждый год турпоток в вашу страну увеличивается", - добавил посол.

Говоря о связях в сфере образования Г.Ахрамович указал, что сегодня сотни азербайджанских студентов обучаются в престижных вузах Беларуси.

"Сегодня мы намерены готовить тех специалистов, которые необходимы Азербайджану. В частности, промышленной кооперации, здравоохранения, информационных технологий, фармацевтики. Мы можем быть сильными, опираясь на взаимную поддержку друг друга", - отметил дипломат.